Manon Giguère, courtier immobilier résidentiel animera un déjeuner-conférence sur le thème « Quand on ferme maison, que fait-on? », le mardi 7 février prochain dès 8 h.

La rencontre, organisée par l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches, aura lieu au restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges.

« Lorsque le moment de fermer maison est venu, nous devons suivre certaines étapes », a fait savoir Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. Elle ajoute que la plupart des gens se demandent s'ils devraient vendre leur maison, ceci dit « se poser la question, c’est y répondre. Des raisons particulières pour vendre votre maison peuvent se présenter rapidement spécialement lorsque des problèmes de santé surviennent. »

Pour prendre cette importante décision, il est donc essentiel de s’entendre sur les priorités afin de s’assurer de faire la bonne chose et de bien comprendre les gains qui seront réalisés si l’on choisit de vendre.

Le déjeuner sera servi à compter de 8 h et la conférence aura lieu entre 9 he et 10 h 30. Il est demandé de confirmer sa présence à l'avance.

Pour renseignements complémentaires et inscription, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.