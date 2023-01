METRO remet plus de 14 000 $ à Moisson Beauce

L’organisme Moisson Beauce a reçu de METRO inc. un don de 14 078 $. Cette aide est dans le cadre de la nouvelle campagne annuelle multibanière Ensemble en santé de l’entreprise.

« En tant que membre du réseau Les Banques alimentaires du Québec, nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur la grande famille METRO, qui appuie, à l’année, la lutte contre l’insécurité alimentaire », a commenté Lisa Faucher, directrice générale par intérim de Moisson Beauce. « Cette contribution de METRO nous permet, non seulement de poursuivre notre mission au quotidien et répondre aux besoins de nos organismes accrédités, mais aussi, de planifier des achats de denrées dans les mois à venir ».

Celle-ci se déroulait en novembre et décembre derniers dans toutes les bannières de la grande famille METRO : Metro, Super C, Première Moisson, Adonis, ainsi que dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet du Québec. Grâce à la générosité exceptionnelle de la clientèle, 486 195 $ ont été remis aux Banques alimentaires du Québec et redistribués auprès de ses membres Moisson et membres associés à travers la province. Afin d’optimiser l’impact de la campagne, METRO fait un don supplémentaire de 250 000 $, portant à 736 195 $ le montant remis à l’organisme.

Les enjeux liés à l’insécurité alimentaire et à l’accès aux produits de premières nécessités sont plus importants que jamais. En effet, ce sont plus de 2,2 millions de demandes par mois qui sont adressées aux organismes, une hausse de 20 % en comparaison à l’année dernière.