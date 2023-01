La campagne Défi têtes rasées Leucan en Beauce est lancée!

L’édition 2023 de la campagne Défi têtes rasées Leucan en Beauce a été lancée hier, lors d'une conférence de presse tenue au restaurant Toujours Mikes de Sainte-Marie.

Ainsi, la population est invitée à mettre sa tête à prix et à relever le Défi le 3 juin prochain, au IGA extra Boucherie Veilleux de Sainte-Marie.

Cette année, la campagne est présidée par Patrice Pouliot, propriétaire de Toujours Mikes, Patrice Beaulieu, propriétaire du Baril Grill et Anthony Breton, propriétaire de Revêtement métallique Breton. Pour donner le coup d’envoi à la campagne, Renaud Labonté, propriétaire de Bureautique Reno, membre du comité organisateur Leucan et ancien président d’honneur de la campagne dans la région, a fièrement relevé le Défi.

En plus d’inviter les gens de la région à participer et à donner, les coprésidents d’honneur ont également profité de l’occasion pour rappeler à la population l’importance de soutenir Leucan qui accompagne et aide les familles d’enfants atteints de cancer qui en ont tant besoin, notamment dans la région de Beauce. Pour eux, Leucan est indispensable pour aider ces enfants et ces familles à passer à travers cette difficile épreuve. En effet, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets, Leucan est une alliée fidèle pour ces familles touchées par le cancer pédiatrique en leur offrant des services distinctifs et adaptés qui répondent à leurs besoins.

Quant à Émilie Têtu, chargée de projets principale à Leucan, elle a insisté sur l’importance d’investir dans la recherche. « Grâce à l’implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent également d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à 82 % en vingt ans. Leucan a également mis sur pied un fonds des séquelles pour répondre à cette réalité que peuvent vivre les enfants atteints de cancer ».

Enfin, le jeune porte-parole Leucan, Zachary Bégin, âgé de 8 ans et diagnostiqué en janvier 2022 d’une LLA, et sa sœur Lyndsay ont livré un touchant témoignage. « Leucan a été présente pour nous et notre famille dès la confirmation du diagnostic. Leucan nous a offert du soutien, de réconfort et plusieurs services d’une qualité exceptionnelle. »

Leucan invite donc la population à s’inscrire seul ou en équipe au site de rasage officiel de la région organisé par Leucan, le 3 juin prochain ou à créer un Défi personnalisé, permettant ainsi de déterminer la date, l’heure, l’endroit ainsi que l’envergure du Défi désirés.

Au fil des années, les participants et donateurs de toute la grande région de Beauce ont amassé plus de 3,3 millions de dollars pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.