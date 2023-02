Maison Moisson Beauce : 250 000$ ou une nouvelle demeure

Voir la galerie de photos

La Fondation Moisson Beauce a présenté la 14e Maison Moisson Beauce qui est une collaboration entre Desjardins, Construction Robert Bernard et Signé SP.

Comme par le passé, le ou les gagnants pourront choisir entre le montant d’argent ou de prendre la demeure, située au 1054, 147e Rue à Saint-Georges. Toutefois, en nouveauté, le montant est une somme jamais vue encore de 250 000 $. L’année dernière, c’était un montant de 190 000 $.

« La maison c’est un symbole très puissant parce que c’est le symbole de l’entraide. Vous savez que dans la vie, on a tous besoin d’entraide, on a tous besoin d’avoir des gens autour de nous autres qui nous donnent la main quand ça ne va moins bien. C’est un très beau symbole d’entraide, de solidarité, de fidélité parce que depuis 14 ans c’est sensiblement tous les mêmes partenaires. Le comité organisateur est composé des mêmes membres. Et c’est aussi un symbole de sensibilité envers les autres », exprime Hélène Rodrigue, vice-présidente de la Fondation Moisson Beauce et responsable du réseau de vente de la maison Moisson Beauce.

Tandis que, Chantal Rancourt, présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, représentant les Caisses Desjardins de la région, indique que c'est une cause qui tient beaucoup à coeur à l'institution financière et que les caisses de la région se font un devoir de contribuer à cette cause.

Mentionnons qu'ils sont présents depuis la première Maison Moisson Beauce en 2010.

Le retour d’une maison unifamiliale

Après huit maisons unifamiliales, quatre jumelés et une maison de ville, la maison 2023 est de nouveau une unifamiliale située sur un grand terrain de plus de 15 500 pieds carrés avec aucuns voisins à l'arrière. De plus, elle se trouve au cœur d’un quartier en développement.

« L’année 2022 a été dans le domaine de la construction assez occupé rempli de défis d’approvisionnement. On a travaillé dur toute l’année et on travaille encore dur pour s’approvisionner en matériaux », explique Vincent Bernard, copropriétaire de Construction Robert Bernard.

Il ajoute que malgré que leurs soixantaines de partenaires font face aux mêmes défis, ils ont tous répondu présents sans hésitation.

Une maison de style Art déco

Suivant toujours les tendances actuelles, les designers ont choisi d’aller dans un style Art déco revisité. C’est le retour des arches, du verre cannelé, du velours et de la dorure.

Les formes naturelles et organiques intégrées dans le design ont pour objectif de créer une ambiance chaleureuse et feutrée en parfaite symbiose avec la nature. La courbe est l’élément central de cet aménagement doux et lumineux dont les matériaux clairs et naturels reflètent l’environnement extérieur. Un environnement favorisant la reconnexion avec l’essentiel où il fait bon y retrouver notre équilibre

« Encore une fois, on a le privilège de pouvoir créer une magnifique demeure, cette année, une belle résidence unifamiliale dans un beau quartier avec un grand terrain. Idéalement chaque année on tente de se réinventer pour pouvoir promouvoir des nouveautés, les tendances. Faire en sorte que les gens soient interpellés, qu’ils aiment cette maison, qu’ils aient le goût d’acheter des billets pour cette belle cause qui est Moisson Beauce », dit Sandra Party de la compagnie Signé SP qui a fait le design de la maison.

Étant particulièrement touchée par la faim chez les gens, il est important pour elle de participer et de donner son temps année après année.

Visite virtuelle

Depuis la pandémie, la Fondation a pris l’habitude de présenter une visite virtuelle de la maison que vous pouvez voir au-dessus de notre article.

Billets en vente

Le tirage revient sous la forme de 100 $ le billet. Seulement 4 500 seront en vente dans une cinquantaine de commerces de la région.

De plus, chaque billet donne une entrée gratuite à l’Expo Habitat de Thetford et une entrée gratuite à l’Expo Habitat de Saint-Georges. Les billets sont en vente sur https://www.moissonbeauce.qc.ca/tirage-de-la-maison-moisson-beauce et dans plusieurs points de vente dans la région :

Le tirage se déroulera le jeudi 13 avril à 18 h 30 à la Maison Moisson Beauce, sous la surveillance de la firme comptable Blanchette Vachon s.e. n.c. r. l.

« Acheter un billet de la Maison Moisson Beauce, c’est de permettre concrètement à des familles d’ici à faible revenu de mettre de la nourriture variée, saine et nutritive sur la table. C’est d’agir concrètement sur l’insécurité alimentaire », souligne Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Conception et réalisation vidéo par Signé SP