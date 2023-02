Une oeuvre de Mélissa Pomerleau en soutien à l'Havre l'Éclaircie

L’artiste et femme d’affaires en architecture de Saint-Georges, Mélissa Pomerleau a offert gracieusement une œuvre à l’Havre l’Éclaircie en soutien aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale.

Il est possible de faire un don à l’organisme, en plus de courir la chance de gagner l’œuvre « Le Buste ».

Mme Pomerleau a été victime par le passé de violence conjugale et s’est sentie prise au piège à plusieurs moments dans sa vie. Avoir la force de se relever a été un exploit hors du commun lorsqu’elle était en pleine chute. Elle désire avec sa création lancer un message puissant aux femmes, celui que la guérison existe.

L’œuvre représente le buste d'une femme dont les bras et les jambes ont été coupés par les violences vécues alors que les différentes couleurs symbolisent les déchirures ressenties. Le lotus argenté qui émerge de son bas ventre est signe de guérison et de transformation. L'effervescence des couleurs brillantes du lotus évoque la force dont dispose la femme pour se guérir elle-même. Les pierres bleues font référence au chakra de la gorge, celui qui régit l’expression de soi, l’affirmation de soi et la communication. Ces trois pouvoirs permettent alors à la femme de laisser transparaitre tous les joyaux qui se cachent en elle.

Comment faire un don?

Il est possible de donner via le lien suivant https://bit.ly/3lD9zbI. Il suffit d’inscrire le montant de son choix pour appuyer Havre l’Éclaircie dans sa lutte contre la violence conjugale. Pour chaque tranche de 5$, une participation au tirage s’ajoute.

Le tirage aura lieu le 8 mars prochain, à l’occasion de la journée des droits des femmes, sur la page Facebook de Havre l’Éclaircie dès 12h15.

La population est invitée à donner généreusement puisque chaque don peut faire la différence dans la vie des femmes et des enfants victimes de violence conjugale.