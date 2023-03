Les nouvelles de la semaine!

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Lundi 27 février

Soccer: l’équipe U14F AA Ascalon est championne des séries LSQM

L’équipe U14F AA de l'Ascalon Saint-Georges a battu le Venturi de Saguenay en finale des séries de la Ligue de Soccer Québec-Métro (LSQM) ce samedi 25 février.

Averty Ndzoyi remporte le concours de discours en français et le deuxième prix en anglais

Averty Ndzoyi, membre du Club Toastmasters de Saint-Georges, a remporté le premier prix du concours de discours en français et le deuxième prix du concours de discours en anglais de la division I de Toastmasters, qui s’est tenu à Québec le 25 février.

Mardi 28 février

Conseil de ville de Saint-Georges : acquisitions et ventes

Le conseil de ville de Saint-Georges du 27 février a été plutôt tranquille et il a été surtout question d’acquisitions, de ventes et d’embauche d’employés.

Le Cégep Beauce-Appalaches sera l'hôte du Circuit d’improvisation

Le Cégep Beauce-Appalaches accueillera le Circuit d’improvisation du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) du 31 mars au 2 avril prochain, pour l'événement appelé Le Dégel.

Le sort s'acharne sur la famille Parent

Il semble que le sort ait choisi de s'acharner sur la famille Parent, qui cumule les drames depuis près d’un an.

Mercredi 1er mars

Découvrez les expositions du Festival « Un talent pas si différent »

Au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches (ARLPH-CA) a lancé hier après-midi l’exposition d'oeuvres réalisées dans le cadre du Festival Un talent pas si différent.

Le nouveau gymnase de la Polyvalente Saint-Georges sème la discorde

Le Club de gymnastique régional Voltige devra continuer ses activités à la palestre de l’École des Deux-Rives à Saint-Georges, malgré des demandes de déménagement qui avaient été faites auprès du conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin(CSSBE).

Entrevue vidéo - Portraits de femmes: Julie Barrette

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, EnBeauce.com présente huit Beauceronnes motivées par leur passion et leur volonté, qui les a menés à atteindre leurs rêves et à devenir de réelles sources d'inspirations. Aujourd'hui, rencontrez Julie Barrette.

Jeudi 2 mars

Snowboard cross: Eliot Grondin et sa coéquipière remportent la petite finale

Après une chute leur ayant potentiellement coûté une place pour la course ultime de l’épreuve mixte par équipe des mondiaux de snowboard cross, Eliot Grondin et sa coéquipière Audrey McManiman ont finalement remporté la petite finale aujourd'hui, à Bakouriani, en Géorgie.

L'Assiettée Beauceronne a officiellement déménagé

L’Assiettée Beauceronne a officiellement déménagé lundi en compagnie de l’Accueil inconditionnel dans leurs nouveaux locaux au 12215 2e Avenue à Saint-Georges.

Entrevue vidéo - Portraits de femmes: Catherine Veilleux

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, EnBeauce.com présente huit Beauceronnes motivées par leur passion et leur volonté, qui les a menés à atteindre leurs rêves et à devenir de réelles sources d'inspirations. Aujourd’hui, rencontrez Catherine Veilleux.

Vendredi 3 mars

Atelier Excel s'installe chez Meubles Léon

L'entreprise de Saint-Benoît-Labre Atelier Excel a officialisé, hier, l’ouverture de son deuxième point de vente au Meubles Léon à Saint-Georges.

Charline Bourque médaillée d'argent aux Jeux d'hiver du Canada

Les judokas québécois ont tout raflé jeudi aux Jeux d’hiver du Canada de 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard, parmi eux Charline Bourque ne fait pas exception.

Le Portail des archives de la Beauce est maintenant ouvert

La Société du patrimoine des Beaucerons (SPB), en collaboration avec le Musée Marius-Barbeau et la Société historique Sartigan, a lancé hier soir le Portail des archives de la Beauce (le PAB).

Portraits de femmes: Magalie Roy

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, EnBeauce.com présente huit Beauceronnes motivées par leur passion et leur volonté, qui les a menés à atteindre leurs rêves et à devenir de réelles sources d'inspirations. Aujourd’hui, rencontrez Magalie Roy.