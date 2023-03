Une conférence sur la perspective historique des Premières Nations

Médérik Sioui, historien spécialiste des Premières Nations et membre de la Nation huronne-wendat, présentera la conférence « Assimilons l’assimilation sous l’angle des Premières Nations » le mercredi 22 mars à 19 h à la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

D'origine wendat et membre de la communauté de Pikogane, il est consultant en Histoire des Premières Nations. Professionnel et engagé, il démystifie l’univers des Premières Nations.

Le conférencier abordera les moments marquants de l’histoire selon la perspective des Premières Nations. Les Autochtones se caractérisant par une longue tradition de transmission des savoirs et autres de façon verbale, leurs visions et leurs perspectives diffèrent des écrits historiques. Cette conférence permettra de mieux comprendre tout ce qui a été porté au grand jour ces dernières années. « C’est incroyable tout le chemin qui a été fait […] la place qui nous était laissée dans l‘histoire », a souligné Médérik Sioui.

Les billets sont disponibles sur le site internet du Cégep Beauce-Appalaches, au coût de 8 $ pour les étudiants et 12 $ en admission générale. Des billets seront aussi disponibles à l’entrée le soir de l’événement.

À propos de Médérik Sioui

Il œuvre comme consultant en Histoire des Premières Nations depuis 2014 pour plusieurs organismes et événements. Faire ressortir l’Histoire des Premières Nations et s’assurer que celle-ci reflète leurs visions de l’Histoire est sa principale motivation. Il est également un interlocuteur reconnu et sollicité par les médias lorsque l’Histoire des Premières Nations est présente dans l’actualité.

Sur une touche plus personnelle, Médérik Sioui est très près de ses racines, il pratique plusieurs activités traditionnelles, comme la chasse, la pêche et la trappe. Il demeure enraciné dans ses deux communautés d’attachement (Wendake et Pikogan). Il est père de deux enfants, à qui il transmet les traditions si chères à sa famille et à sa nation.