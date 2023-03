C'est bientôt la Journée emplois du CISSS de Chaudière-Appalaches

La Journée emplois du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches aura lieu le samedi 18 mars, de 9 h à 14 h, à l’Hôpital de Saint-Georges.

Les besoins sont grands dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est pour cette raison que l'organisation recherche des personnes pour travailler à l’entretien ménager et à l’alimentation, des préposés aux bénéficiaires et aux pavillons, du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels en santé et services sociaux et également du personnel de soin.

« Nous souhaitons rendre le processus facile pour la personne qui cherche un emploi ou qui souhaite changer d’emploi. Lors de cette Journée emplois, nous répondrons aux questions des candidats, nous leur présenterons nos emplois disponibles et, pour certains titres d’emploi, nous leur offrirons également la possibilité de passer une entrevue sur place. Les candidats auront aussi l’occasion de visiter l’hôpital », a expliqué Josée Soucy, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Plusieurs possibilités d’emplois sont offertes dans les installations du CISSS de Chaudière-Appalaches. Que vous recherchiez un emploi à temps plein, à temps partiel, un emploi étudiant ou que vous connaissiez quelqu’un qui en cherche un, visitez : monemploiensante.ca.