Le Défi têtes rasées Leucan de Sylvie Gagnon est dimanche

Sylvie Gagnon, résidente de Saint-Honoré-de-Shenley et pharmacienne-propriétaire affiliée à Proximed, s'est engagée pour la troisième édition du projet « Les Audacieuses » de Leucan.

Cette Beauceronne souhaite donner l’exemple à sa communauté et inviter les Québécoises et les Québécois à être généreux cette année encore.

Sylvie Gagnon a accepté de sortir de sa zone de confort en devenant l’une des 10 Audacieuses. Entièrement dévouée envers les gens, elle redouble d’efforts pour soutenir les citoyens. Elle se fait un devoir de donner le meilleur d’elle-même pour la communauté qu’elle a choisie. « Je suis tout le temps partante pour aider mon prochain », a-t-elle mentionné.

Apporter du soutien à une communauté qui a un réel besoin, c’est ce qu’elle souhaitait faire en choisissant une pharmacie de village. « Il y a des milieux plus défavorisés dans notre petit village. On donne beaucoup de commandites et on fait du bénévolat pour aider ceux dans le besoin. » Le désir d’aider est, pour la pharmacienne, un puissant appel.

Mentionnons que les Audacieuses sont un groupe de 10 femmes assumées, influentes, courageuses, inspirantes et audacieuses qui ont accepté de se raser les cheveux pour la cause dans le cadre du Défi têtes raséesMD Leucan.

Appel aux dons jusqu’au rasage

Le 19 mars prochain aura lieu l’événement de rasage des Audacieuses. Sylvie Gagnon sera accompagnée de neuf autres femmes qui se feront raser la tête pour la cause. En plus d’envoyer un message d’espoir aux enfants atteints de cancer et d’inviter des milliers de femmes à suivre le mouvement, Les Audacieuses ont comme objectif commun d’amasser 200 000 $ pour Leucan.

« Pouvoir compter sur une femme de cœur comme Sylvie est une réelle chance pour Leucan. Le geste significatif et puissant qu’elle posera avec Les Audacieuses fera une grande différence dans la poursuite de la mission de Leucan », a ajouté Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Depuis le début de la campagne, Sylvie travaille sans relâche pour amasser des dons pour soutenir la cause de Leucan. Tous ses efforts lui permettent chaque jour de se rapprocher un peu plus de son objectif individuel de 20 000 $. Ayant déjà cumulé 6 300$ en seulement quelques semaines, l’Audacieuse veut atteindre les plus hauts sommets. « Je souhaite faire la plus grande collecte possible et aider Leucan à poursuivre sa mission de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. »

Il est possible d’appuyer sa collecte et de l’aider à atteindre son objectif en visitant le audacieuses.tetesrasees.com/SylvieGagnon.