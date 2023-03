Une nouvelle campagne de sensibilisation sur le vapotage

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) et le CQTS (Conseil québécois sur le tabac et la santé) ont lancé leur campagne annuelle de sensibilisation sur le vapotage auprès des jeunes sportifs et sportives québécois.es.

La campagne Vapoter c'est pas ta game vise à informer et à donner l'heure juste aux adolescent·es de 13 à 17 ans dans la communauté étudiante à propos du vapotage et de ses méfaits.

Depuis 2021, ce projet agit principalement par le biais d'une campagne publicitaire étendue à la grandeur du Québec. D'une durée de quatre semaines, celle-ci sera déployée dans les médias suivants :

1. À la télévision ;

2. Sur le Web et en télé streaming Web ;

3. Sur les médias sociaux, sur Spotify et sur Twitch ;

4. Sur des abribus et les panobus ;

5. En affichage dans tous les établissements d'enseignement du secondaire et les centres de formation professionnelle du Québec ainsi que dans plusieurs maisons des jeunes.

Les récents constats de la lutte au tabagisme pointent tous en direction d’un problème grandissant avec le vapotage, particulièrement chez ce groupe d'âge. En effet, 51 % des jeunes du secondaire ont vapoté dans les 30 derniers jours, dont 30% dans la dernière semaine. Bien que la plupart reconnaissent que la cigarette électronique impacte beaucoup les performances sportives (63%), cette proportion demeure nettement plus faible que celle observée pour la cigarette (88%).

La norme sociale étant plus clémente face aux produits de vapotage, la campagne permet ainsi d'effectuer un travail de dénormalisation.

Une trousse éducative a même été mise en place pour compléter la campagne. Il s'agit d'une nouvelle capsule qui sera diffusée le 31 mars. Celle-ci mettra de l'avant deux témoignages authentiques et sera axée sur comment la vapoteuse affecte les performances sportives, la santé mentale et les relations sociales. Les trois capsules déjà en place ont été développées dans le but de soutenir les éducateurs physiques et à la santé ainsi que les intervenants scolaires dans leur pratique.

Concours

Un concours lancé sur Instagram invite les jeunes à participer en commentant les impacts du sport sur leur vie et pourquoi ils·elles ne vapotent pas.

Les participant·es courent la chance de gagner quatre billets pour aller voir un match de basketball à Toronto (hébergement et transport inclus).