Le RibFest en Beauce ne reviendra pas

La 4e édition du RibFest en Beauce, à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges, devait avoir lieu les 2, 3 et 4 juin 2023 ne reviendra pas.

Les trois dernières éditions, soit celles de 2020, 2021 et 2022, n’avaient pas eu lieu en raison de la pandémie. Cette année, l’organisation était très enchantée face au retour de leur festival. Malheureusement, il y a eu beaucoup de changements depuis la dernière édition de 2019 dont la hausse des dépenses reliées à cette activité. C’est d’ailleurs pour cette raison que les équipes de camions de côtes levées ne seront plus en mesure de se déplacer pour le RibFest en Beauce. Même si d’autres camions de rue avaient confirmé leur présence, l’essence du festival n’y est plus.

Depuis le début de 2022, les membres du comité organisateur ont travaillé d’arrache-pied pour faire de cette 4e édition un franc succès! Plusieurs partenaires financiers étaient au rendez-vous pour soutenir le festival et la cause des familles monoparentales et recomposées de la région. Avec la pandémie, cette problématique a pris malheureusement de l’ampleur. Nous sommes le seul organisme spécialisé sur le territoire pour répondre aux besoins de ces familles!

Le RibFest en Beauce était bien plus qu’un festival. C’était la principale activité de financement de l’AFMRC. Cette activité a ressemblé plus de 30 000 festivaliers au fil des années. C’était du divertissement autant pour les petits et que les grands. C’est donc avec beaucoup de tristesse que le comité organisateur doit lui dire au revoir. Par contre, le comité n’est pas au bout de ces idées. Il va continuer de travailler fort pour innover afin de continuer de soutenir l’AFMRC.