Déjeuner-bénéfice de la Saint-Patrick à Saint-Simon-les-Mines

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) et le CQTS (Conseil québécois sur le tabac et la santé) ont lancé leur campagne annuelle de sensibilisation sur le vapotage auprès des jeunes sportifs et sportives québécois.es. La campagne Vapoter c'est pas ta game vise à informer et à donner l'heure juste aux adolescent·es de 13 à 17 ans dans la ...