Plus de 1 500 personnes ont dégusté les plats originaux de la Semaine de l'érable

Plus de 1 500 personnes ont dégusté les plats originaux concoctés par 14 chefs restaurateurs beaucerons participants à la Semaine de l'érable, qui s'est tenu du 11 au 19 mars.

« La 5e édition aura marqué plusieurs records pour Destination Beauce. Nous avons eu la chance de doubler notre achalandage sur la page de l’événement, de doubler le nombre de vote du public et de faire exploser la visibilité de nos restaurants à plus d’un demi-million d’impressions sur les réseaux sociaux », s'est réjouit Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

Elle ajoute que le plus important pour l'organisation c'est surtout l’impact de la Semaine de l’érable pour les restaurateurs. « Plusieurs ont vécu une année record en terme d’assiettes vendues et le renouveau de la clientèle s’est fait ressentir à plusieurs tables. Savoir qu’après 5 années, nous réussissons notre mission d’inspirer les gens à essayer de nouvelles adresses, de nouveaux plats tout en célébrant l’or blond si distinctif de la Beauce, c’est une réelle victoire pour Destination Beauce. »

Prix Coup de coeur du public

Ainsi, comme le veut la tradition, le public était invité à voter pour son plat préféré et c'est la Bleuetière Goulet qui a remporté le Prix Coup de cœur du public grâce à son burger de porc effiloché à la sauce BBQ au gin à l’érable, accompagné d’une poutine et salade de chou. Le tout, avec un pouding chômeur et crème glacée.

Beauceron boutte pour boutte

La Semaine de l’érable, c’est également une occasion pour les chefs de mettre en valeur les produits beaucerons dans une compétition supplémentaire: la catégorie Beauceron boutte pour boutte. Après délibération du jury, le grand vainqueur gastronomique est le Restaurant 1668 de Saint-Georges. Il a été noté entre autres sur l’harmonie des saveurs, la mise en valeur de l’érable et des produits locaux et l’expérience générale.

Le gâteau bavarois à l’érable, coeur de bleuets, croustillant aux noix d’érable, meringue au poivre clavalier, accompagné d’un granité au cidre de feu et de son bâtonnet de tire est une création du chef Ariel Cardinal-Petit. Les produits de la Bleuetière Goulet, des Roy de la pomme, de la Laiterie Royalla et des Fermes Stafford ont notamment été mis en valeur dans le dessert.

Prix pour le public

Les goûteurs de la Semaine courraient eux aussi la chance de remporter différents prix. Ainsi, Karyne Lessard a remporté 4 billets avant-scène pour le Festival Beauceron de l’Érable en plus du panier d’Allons à la Cabane.

Au moment d’écrire ces lignes, les deux autres gagnants n’avaient pas encore joint Destination Beauce. Ils se mériteront respectivement 2 billets avant-scène pour le Festival Beauceron de l’Érable en plus du panier de la Savonnerie Histoire de bulles.

En nouveauté cette année, les entreprises étaient elles aussi invitées à la célébration de l’érable. Il leur suffisait de partager une photo de leur équipe attablée pour tenter de remporter 100 cornets d’érable des Sucreries de Chloé. Finalement, c'est le Conseil Économique de Beauce qui a remporté le prix.