« Ensemble, traversons l’écran pour rendre le virage numérique plus humain! »

L’équipe d’Alphare s'unie au Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) ainsi qu’aux 77 groupes membres d’alphabétisation du Québec dans le but d’inviter la population à suivre la 7e Semaine de l’alphabétisation populaire.

Cette semaine spéciale se tient jusqu'au 7 avril sous le thème: Traversons l’écran, pour un virage numérique humain.

Pour l’occasion, Alphare a partagé sur sa page Facebook, les trois capsules vidéo réalisées par le RGPAQ en plus d’ajouter de nombreux témoignages d’apprenants d’Alphare et de partout au Québec. Ces derniers expliquent dans leurs mots ce qu'est le virage numérique pour eux et comment ils le vivent.

Ces capsules vidéo et témoignages mettent en lumière les défis rencontrés par les adultes peu alphabétisés, les personnes en situation de pauvreté et les personnes aînés dans le contexte du virage numérique. Et nombreux sont ces défis. En effet, le virage numérique n’a rien d’une partie de plaisir pour ces personnes: perte d’autonomie, isolement, disqualification, exclusion, non-recours aux services, déni de droits, etc.

« Le virage numérique produit assurément de l’exclusion numérique. Il porte atteinte aux droits fondamentaux des gens, notamment leur droit à l’information et à des services accessibles. Notre société ne peut pas emprunter aveuglément la voie du numérique en laissant de côté les personnes qui en sont exclues », a insisté Martine Fillion, présidente du RGPAQ.

La 7e Semaine de l’alphabétisation populaire constitue, pour le RGPAQ, le point de départ d’une mobilisation visant à donner de la visibilité aux conséquences du virage numérique sur les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté, et à proposer des solutions pour rendre ce virage numérique plus humain.