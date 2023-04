Une marche pour l'Alzheimer organisée le 28 mai prochain

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches organise à nouveau sa marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine et ça aura lieu le 28 mai prochain.

La Marche permet de recueillir des fonds cruciaux qui permettent à la Société Alzheimer Chaudière Appalaches d’offrir des programmes et des services qui répondent aux besoins des personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs proches aidants, en Chaudière-Appalaches.

À Saint-Georges, la Marche pour l’Alzheimer aura lieu à l’espace Carpe Diem à partir de 9h. Le départ se fera à 10h.

De plus en plus de personnes vivent avec un trouble neurocognitif

En 2023, près de 170 000 personnes vivent avec la maladie d’Alzheimer et c’est 360 000 québécois(es) qui vivront avec un trouble neurocognitif d’ici 2050 (une augmentation de 145% par rapport aux chiffres de 2020) selon une nouvelle étude, publiée par la Société Alzheimer du Canada en septembre 2022.

« À mesure qu’augmente le nombre de personnes atteintes, la demande de services augmente elle aussi. De plus, il est crucial de favoriser une prise en charge précoce pour qu’un plus grand nombre de personnes puissent profiter des services offerts par notre Société et ainsi préserver leur qualité de vie tout au long du parcours de la maladie », a expliqué Sonia Nadeau, directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière Appalaches.

Participer à la Marche

Pour s'impliquer dans la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, il y a trois étapes:

1. S'inscrire à votre Marche locale — Inscrivez-vous en tant que chef d’équipe, membre d’une équipe ou à titre individuel. À la suite d’un don individuel de 20$ et plus, un chandail de la Marche IG Gestion de patrimoine vous sera remis.

2. Recueillir des fonds — Partagez votre page de collecte de fonds et dites pourquoi vous marchez dans les médias sociaux à l’aide du mot-clic officiel #MarchepourlAlzheimerIG. Contactez vos proches, vos voisins et collègues (en personne et en ligne) pour leur demander de vous soutenir.

3. Être présent le jour de la Marche le 28 mai 2023.