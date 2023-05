Des activités régionales pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui se tient le 17 mai, plusieurs organismes de Beauce-Etchemin prennent action afin de démontrer leur soutien et leur solidarité envers les membres de la communauté LGBTQ+.

La Maison des jeunes (MDJ) Beauce-Sartigan tiendra une soirée LGBTQ+ pour les 12 à 17 ans le mardi 16 mai. La MDJ c’est un « safespace », c'est-à-dire un endroit sécuritaire, un milieu sécurisant où on peut être soi-même sans craindre d'être jugé. On y retrouve des intervenant.e.s qualifié.e.s et compétent.e.s sur place pour accompagner et pour venir en aide aux adolescent.e.s. Ces soirées sont conçues pour et par les jeunes dans le but de s'entraider, s'outiller et créer des liens significatifs.

Le lendemain, soit le 17 mai, les jeunes seront invités à porter fièrement des vêtements aux couleurs de l’Arc-en-ciel et le drapeau de la fierté LGBTQ+ sera hissé dans les locaux de l'organisme.

Qui plus est, Aire ouverte organise un rassemblement festif et coloré, le 17 mai de 17 h à 20 h, où les personnes sont invitées à venir participer à différentes activités telles que des jeux de société, tie-dye, décoration de gâteaux, etc. avec les membres de l’équipe dans un environnement inclusif et sécuritaire.

Notons également que tout au long de la semaine, le GRIS Chaudière-Appalaches animera des kiosques dans des écoles afin de sensibiliser les élèves et de promouvoir des comportements positifs et proactifs pour lutter contre le harcèlement et l'intimidation.

Fait intéressant: la date du 17 mai fait référence au 17 mai 1990, jour où l’homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).