Aujourd'hui c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Pour l'occasion, plusieurs organismes de Beauce-Etchemin organisent des événements pour montrer leur soutien et leur solidarité envers les membres de la communauté LGBTQ+.

La Maison des jeunes (MDJ) Beauce-Sartigan invite les jeunes qui se présenteront à l'établissement ce soir, à porter fièrement des vêtements aux couleurs de l’Arc-en-ciel. De plus, le drapeau de la fierté LGBTQ+ sera hissé dans les locaux de l'organisme qui se reconnaît comme un endroit sécuritaire, un milieu sécurisant où on peut être soi-même sans craindre d'être jugé.

Qui plus est, Aire ouverte organise un rassemblement festif et coloré, de 17 h à 20 h, où les personnes sont invitées à venir participer à différentes activités telles que des jeux de société, tie-dye, décoration de gâteaux, etc. avec les membres de l’équipe dans un environnement inclusif et sécuritaire.

Notons également que tout au long de la semaine, le GRIS Chaudière-Appalaches anime des kiosques dans des écoles afin de sensibiliser les élèves et de promouvoir des comportements positifs et proactifs pour lutter contre le harcèlement et l'intimidation.