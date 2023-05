Rencontrer les organismes communautaires beaucerons pour répondre à leurs besoins

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, rencontrait plusieurs organismes de la région au Pavillon du cœur ce matin.

Accompagnée du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, elle a échangé avec des organismes de Beauce-Etchemin afin de mieux connaître leurs réalités, leurs besoins et leurs projets à venir. C’est d’ailleurs la Corporation de Développement Communautaire Beauce-Etchemin (CDC BE) qui était chargée de réunir la quinzaine d’organismes qui ont participé à la table ronde.

« Cette rencontre nous permet de poser des questions pour savoir comment ça va, quels sont les enjeux et les solutions. Cela dans le cadre du quatrième Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale qu’on est en train de bâtir. On veut enrichir notre réflexion et s’assurer d’avoir un excellent plan », a indiqué Chantal Rouleau.

Sarah Rodrigue, directrice générale de la CDC BE, a trouvé la ministre très à l’écoute des besoins et des priorités présentés par les organismes communautaires. Elle espère que cela se ressentira dans ce quatrième plan de lutte contre la pauvreté. « Je pense que ça a bien fait le tour de ce qu’on vit présentement », a-t-elle précisé. « On a aussi mentionné quelques solutions qui pourraient être proposées pour le plan, notamment la mise en place de programmes entre autres par rapport à la fracture numérique, par exemple. Les gens sont beaucoup confrontés à des plateformes, c'est difficile d'y avoir accès, alors de quelle façon peut-on améliorer l'accessibilité? »

D’autres sujets ont également été abordés lors de cette rencontre notamment le financement à la mission et la question du recrutement. « C’est extrêmement difficile pour les organismes communautaires. On est adjacent ou en marge des services santés et services sociaux. Donc la compétition au niveau du recrutement est souvent directement face aux organisations gouvernementales qui ont du financement, des meilleures conditions, etc. », a ajouté Olivier Turcotte, responsable des communications de la CDC BE.

Parmi ses objectifs en tant que ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau souhaite présenter une Loi-cadre en action communautaire, « mais pas tout de suite » et elle aimerait déposer un projet de loi sur la modernisation de l'assistance sociale à l'automne prochain.