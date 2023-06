La série documentaire sur le combat de Julie-Pier Lessard sort le 28 juin

Lors de son assemblée générale annuelle, le 14 juin, l'organisme Parrainage Jeunesse a décerné un prix hommage à Guy Maheux, son président sortant. Guy Maheux a consacré plus de neuf années de son temps au sein de l'organisation, en tant qu'administrateur, mentor et président du conseil d'administration. « Je tiens à remercier tous ceux et ...