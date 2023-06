Un bureau des passeports maintenant à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Depuis le 5 juin, le centre de Service Canada offre l'émission des passeports à partir de ses bureaux de Place Centre-Ville à Saint-Georges.

Et c'est la ministre responsable de cette agence qui a confirmé la nouvelle en entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com. « Ça s'inscrit dans notre plan d'offrir ce service en région en dehors des grands centres et Saint-Georges est parmi la vingtaine de nouveaux bureaux que nous ouvrons au Canada », a expliqué la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.

Ainsi, les citoyens de la région peuvent dorénavant présenter une demande de passeport en personne à ce bureau et le document sera disponible dans un délai de 10 jours ouvrables. Celui-ci sera envoyé par la poste ou pourra être récupéré en personne à ce même bureau. Le centre de Saint-Georges n'offre toutefois pas le service de cueillette express ou urgent pour un délai de moins de 10 jours. Pour cela, il faudra se rendre à Québec.

Un des avantages d'un tel bureau est que les demandeurs pourront conserver les originaux des documents personnels, comme les certificats de naissance, a rappelé la ministre Gould. « Le fait aussi de rencontrer une vraie personne face-à-face va faciliter la démarche et humaniser le service », a-t-elle fait remarquer

Le centre de Service Canada est installé à Place Centre-Ville (11400, 1re Avenue Est, Saint-Georges) et est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h. Pour obtenir des informations, visitez la page web Saint-Georges - Centre Service Canada.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.