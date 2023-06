Grève des paramédics: une nouvelle convention jusqu'en 2025

Le lundi 19 juin, l'alliance FPHQ-TASBI avait annoncé une entente de principe avec son employeur. Christian Dupperon, président de TASBI, se dit « content » et « confiant » de cette avancée, trois ans après la fin de leur convention.

« À 23 h 30, ce lundi 19 juin, nous avons officiellement signé une entente de principe avec le gouvernement du Québec, a lancé Christian Dupperon. Cette entente consiste à un renouvellement de la convention collective pour 5 ans, jusqu'en 2025. »

De plus, cette entente permettra également aux paramédics de percevoir une augmentation pour les années travaillées, ainsi qu'une bonification des primes d'horaire de faction et de fin de semaine.

« On est grandement satisfait de ce résultat. Le fait d'avoir été patient et d'avoir créé cette alliance-là, a eu un effet positif pour les deux parties. Les objectifs ont été atteints et on espère que ces nouveaux aspects vont avoir un impact positif sur la rétention du personnel et l'attractivité du métier », a détaillé le président de TASBI.

Par ailleurs, Christian Dupperon ajoute que la proposition d'entente globale sera présentée début juillet aux membres pour être officialisée peu de temps après.

En attendant, il est demandé aux paramédics de suspendre tous les moyens de pression. Seul l'uniforme non-conforme sera gardé en attendant l'entente officielle.