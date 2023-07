Une vingtaine de futurs infirmiers et infirmières internationaux accueillis en Beauce

Le Cégep Beauce-Appalaches a souligné le lancement du nouveau programme d’attestation d’études collégiales Intégration à la profession infirmière au Québec avec l’arrivée de 20 nouveaux étudiants et étudiantes internationaux, qui constituent sa première cohorte.

Provenant en grande majorité du continent africain, ces futurs infirmiers et infirmières viendront prêter main-forte aux équipes de soins de la région. La formation, d’une durée de douze mois, permettra aux diplômés hors du Canada d’actualiser leurs connaissances afin de les adapter à la réalité québécoise.

Pour le Cégep Beauce-Appalaches, il s’agit d’une belle collaboration entre les différents partenaires du milieu dont le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS de Chaudière-Appalaches) et les carrefours jeunesse-emploi de la région. « Ce projet a demandé plusieurs mois de travail. Nous souhaitons réaliser une intégration réussie de ces étudiant·e·s tant du côté professionnel que personnel. L’ajout d’une ressource en éducation spécialisée a été fait afin de les soutenir et de les épauler dans leur nouvelle réalité », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Enrichie avec des stages en milieux de travail, la formation permettra aux étudiant·e·s d’acquérir toutes les habiletés nécessaires aux soins infirmiers au Québec. De plus, les futurs infirmiers et infirmières pourront travailler durant leurs études à titre de préposé·e·s aux bénéficiaires dans les établissements du CISSS.

« L’arrivée de nouveaux infirmiers et infirmières en Beauce, dans Les Etchemins et à Lévis est la bienvenue! Nos équipes de soins ont besoin d’aide et voilà qu’elle arrive! Ce sont des personnes d’expérience en soins dans leur pays et nous avons bien hâte d’accueillir ces nouveaux visages parmi nous », a déclaré Patrick Simard, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches.