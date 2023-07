L’évolution rapide de la technologie, l'ampleur des cyberattaques, les exigences de conformité croissantes et l'évolution des besoins des entreprises ne sont que quelques-uns des défis auxquels ces dernières sont confrontées. Heureusement, elles peuvent choisir de faire appel à une entreprise informatique qui les aidera à surmonter ces situations.

La sélection du bon service informatique permet une meilleure organisation des opérations courantes, de minimiser les risques de sécurité et de réduire considérablement le temps de recherche, de développement et de déploiement de projets informatiques importants. Mais comment choisir son fournisseur de services informatiques? Voici les facteurs les plus importants à prendre en compte lors du choix d'un fournisseur de services informatiques afin que votre entreprise puisse tirer le meilleur parti de son investissement.

Identifiez quels sont vos besoins technologiques

Qu'il s'agisse d'informatique ou de tout autre service, la première étape dans la sélection d'un fournisseur de services pour votre entreprise est de savoir ce dont vous avez besoin. Comme lors de la planification de tout projet, vous devez savoir où vous êtes, où vous voulez être à la fin et les moyens disponibles pour mener à terme ce projet.

Demandez des références à votre réseau d’affaire

Une fois que vous avez compris quels sont les besoins de votre entreprise en matière d’informatique et/ou de technologie, l'étape suivante consiste à rechercher un fournisseur de services informatiques. Bien sûr, vous pouvez facilement effectuer une recherche en ligne pour trouver de nombreux fournisseurs de services informatiques avec des spécialisations, des offres de services et une expertise variées. Mais la meilleure option est souvent de vous tourner vers votre réseau d’affaire afin d’obtenir des références.

Analysez les services offerts par le fournisseur

Recherchez un fournisseur capable de gérer tous vos besoins, telle l’entreprise Solulan. De nombreux fournisseurs de services informatiques se spécialisent dans un environnement technologique particulier tel que PC ou Mac, Google Workspace ou Microsoft365, le service d'assistance informatique ou la mise en réseau. C'est pourquoi la première étape, c'est-à-dire l'identification de vos besoins technologiques, est si importante. Connaître les services exacts dont votre entreprise a besoin vous permet de réduire la liste des fournisseurs de services informatiques possibles

Assurez-vous que la sécurité de votre entreprise est leur priorité

La dernière chose que vous voudriez est de subir un vol de données par l'intermédiaire de votre fournisseur de services informatiques qui était censé vous protéger en premier lieu. Lors de l'évaluation des différents fournisseurs de services informatiques, interrogez-les sur leurs pratiques de sécurité interne et sur la manière dont ils gèrent la confidentialité des données et les intérêts de leurs clients. Entre autres, recherchez des informations sur leurs programmes de gestion de la surveillance, les politiques et pratiques de gestion des risques.

Étant donné que l'informatique fait partie intégrante des entreprises d’aujourd’hui, le fournisseur de services informatiques que vous choisirez aura un impact considérable sur votre entreprise. Un fournisseur compétent vous aidera à surmonter les nombreux défis et à contourner les pièges des mauvaises pratiques informatiques. Choisissez donc judicieusement votre fournisseur en tenant compte des facteurs énumérés ci-haut.