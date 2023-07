Havre L'Éclaircie dresse son bilan pour 2022-2023

L'organisme Havre L'Éclaircie a dressé son bilan pour 2022-2023 ce vendredi 14 juillet. Selon ses données, la demande pour les différents services liés à la violence conjugale sont encore en hausse.

Pour cette année, l'organisme met aussi en avant que la demande chez les jeunes a augmenté. Il a été observé que le nombre de consultations individuelles jeunesse a augmenté dans la dernière année passant de 194 à 310, alors que le nombre d’enfants rencontrés a doublé, passant de 38 à 73.

Pendant la période d’avril 2022 à mars 2023, une augmentation considérable du nombre d’appels a été rapportée. En effet, près de 1 710 appels ont été enregistrés par l'organisme.

Par conséquent, 53 femmes et 32 enfants ont pu être accueillis dans la maison d’hébergement dans les 12 derniers mois. Il aura été nécessaire de refuser 120 demandes regroupant les femmes et les enfants. Cette haute quantité de refus s’explique en partie par les différents travaux qui ont eu lieu dans le but d’améliorer les installations.

Une sensibilisation toujours aussi importante

Suite à l’ajout d’une agente à la sensibilisation, ce sont plus de 650 personnes qui ont été rencontrées lors de visites en milieu. Il reste évident qu’un travail est à faire auprès des perceptions et des connaissances de la population, afin de démentir les mythes et de réduire les cas de violence conjugale. « C’est en continuant d’informer la population et de soutenir les femmes que nous ferons une différence », a mentionné Mélissa, agente à la sensibilisation.

Pour rappel, Havre l’Éclaircie est une maison d’aide et d’hébergement spécialisée dans l’intervention et la prévention de la problématique de la violence conjugale. Elle a pour mission d’offrir un milieu de vie chaleureux pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants ainsi qu’une gamme de services adaptés et confidentiels pour les accompagner dans la reprise du pouvoir sur leur vie.