La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 15 juillet

Il faut réduire les impôts, disent la moitié des répondants

Cinquante pour cent des répondants au sondage-maison de la semaine d'EnBeauce.com préfèreraient que les gouvernements baissent les taxes et les impôts, plutôt que de distribuer des «chèques-cadeaux» pour soulager le fardeau financier des contribuables.

Industrie du porc: quand la décroissance est la seule avenue

En agriculture locale, il est difficile de passer à côté de l'industrie du porc, dernièrement. Le Québec étant la province la plus productive dans le milieu, il devra se résigner vers une décroissance inévitable.

Dimanche 16 juillet

Course de rabaska: la Beauce gagne à la maison!

C'est l’équipe hôte de l'événement, le Club de canotage Drakkar de Beauce, qui a remporté les honneurs de la 3e course du circuit compétitif de rabaska de l’Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ) disputée samedi matin à Saint-Georges.

La journée «Urgence» en quelques images

Plus de 75 personnes ont assisté à la simulation d'intervention des services d'urgence lors d'un accident, qui s'est tenue samedi dans le stationnement de l'hôtel de Ville de Saint-Georges.

Que préférez-vous: jardin de fleurs ou potager?

Chaque année chez-nous, c'est mon père qui s'occupait de planter le potager, avec invariablement à peu près les mêmes légumes: laitue en feuilles, radis, carottes, concombres et bien sûr, les tomates!

Lundi 17 juillet

Cycliste heurté à Saint-Sébastien: la SQ confirme le décès et l'identité de la victime

La Sûreté du Québec confirme l'identité de la victime en vélo dans l'accident survenu hier soir à Saint-Sébastien-de-Frontenac. Il s'agit d'Éric Allaire, âgé de 53 ans, qui habitait la municipalité.

Qu'en est-il des vacances de la construction en 2023?

Ce sera bientôt le début des vacances de la construction, à partir du dimanche 23 juillet à venir, jusqu'au 5 août. On estime qu'environ le quart des travailleurs au Québec seront en congé durant cette période.

Feu de véhicule à Saint-Isidore: le conducteur est décédé

La Sûreté du Québec a confirmé le décès de la victime présente dans le véhicule qui a pris feu ce lundi matin à Saint-Isidore.

Musée Marius-Barbeau: le patrimoine culturel accessible à tous

Le Musée Marius-Barbeau appelle le public à la découverte de l'art et du patrimoine culturel beauceron.

Mardi 18 juillet

Galerie 1: vos jardins et vos fleurs

Le combo gagnant alliant le soleil et la pluie de ces derniers jours a permis aux jardins de fleurir et de donner naissance aux premiers fruits et légumes de la saison.

Saint-Georges: la traverse de la 90e rue coûtera plus de 150 000$

C'est dans le cadre de la séance du Conseil de ville d'hier que Saint-Georges a annoncé les montants de différents projets en cours. Quelque 20 résolutions ont été adoptées pour mettre en place des embauches, projets d'infrastructures ou d'entretiens.

Richard Lehoux prie Olymel de faire preuve de plus d'humanité

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, prie Olymel de respecter son engagement envers ses employés et de faire preuve de plus d’humanité.

Voie de contournement: le maire de Nantes craint des contaminations de l'eau

Nantes est l'une des trois municipalités concernées par la nouvelle voie ferrée de contournement de Lac-Mégantic. Son maire, Daniel Gendron, s'est récemment retiré du projet par peur des contaminations de l'eau et de la destruction des milieux humides.

Mercredi 19 juillet

Voie de contournement: les préfets de la Beauce réagissent

Les préfets des MRC de Beauce-Centre et de Beauce-Sartigan ont réagi à l'appel du maire de Frontenac concernant les dangers liés à la rivière Chaudière, dans le projet de contournement de la voie ferrée à Lac-Mégantic.

Woodstock en Beauce de retour cette année?

Selon toute vraisemblance, Woodstock en Beauce présentera trois jours de spectacle cette année.

Semaine de prévention de la noyade: entretien avec le formateur Mickaël Carrier

C'est la Semaine nationale de prévention de la noyade, qui est active en ce moment. Là-dessus, l'équipe d'EnBeauce.com s'est entretenue avec Mickaël Carrier, formateur de la société de sauvetage et Beauceron d'origine.