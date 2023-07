Semaine de prévention de la noyade: entretien avec le formateur Mickaël Carrier

Voir la galerie de photos

C'est la Semaine nationale de prévention de la noyade, qui est active en ce moment. Là-dessus, l'équipe d'EnBeauce.com s'est entretenue avec Mickaël Carrier, formateur de la société de sauvetage et Beauceron d'origine.

Il est notamment responsable des formations de surveillants sauveteurs à Saint-Évariste-de-Forsyth. Il est également employé à la piscine de l'Université Laval.

Cette prévention peut se faire avec deux éléments clés, soit les vestes de flottaison et l'initiation à la nage.

En commençant par les vestes de flottaison, son usage ne se fait pas naturellement, comme on attache sa ceinture en auto ou on porte son casque en vélo. Il y a toujours dans l'air cette idée que l'on n'a pas besoin d'une veste, lorsque l'on sait nager. M. Carrier s'est d'ailleurs prononcé en ce sens.

« On a plusieurs façons de mettre ça en valeur. La première, selon moi, c'est de changer cette mentalité avec la veste de flottaison [...] Une façon de le faire, c'est que les parents la portent et montrent l'exemple. »

Cours de natation: quand la demande excède l'offre

De plus, l'initiation à la nage va bon train, alors que les inscriptions vont parfois surpasser les capacités des centre sportifs. C'est notamment le cas en Haute-Beauce.

Selon Cédrick Plante, Responsable des Loisirs à la municipalité de Saint-Évariste, les inscriptions aux cours de natation sont à la hausse, depuis les dernières années.

« Les inscriptions vont trop bien encore. Nous manquons énormément de moniteur! Nous recevons près de 150 demandes par session, par contre nous ne pouvons en donner que 100! »

« Ce sont beaucoup de moniteurs en natation qui manquent! On a passé d’une dizaine de moniteur à six à la dernière session… », a-t-il ajouté, en mentionnant que l'on transige de plus en plus les cours privés pour des cours en groupes.

C'est ce qu'il a mentionné en échange de texto, en référence aux cours de natation de la piscine municipale du Centre Aquatique et Récréatif de la Haute-Beauce (CARHB).

Pour en savoir plus sur l'enjeu de la prévention de la noyade, écoutez l'entrevue intégrale de Mickaël Carrier ci-dessus.