Une somme de 7 700 $ remise Au cœur des familles agricoles

La deuxième édition du Tournoi de golf des Deux Rives réunissant les éleveurs de porcs et leurs partenaires au Club de golf de Saint-Michel-de-Bellechasse a permis de remettre un don de 7 700 $ à l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA), qui offre des services de soutien psychosocial aux agriculteurs et agricultrices de plusieurs régions du Québec.

L’activité organisée le 7 juillet dernier a été couronnée de succès avec la participation de 112 joueurs et la présence de 120 personnes pour le souper. Éleveurs et partenaires de la filière porcine ont pu passer du bon temps malgré les conditions météorologiques instables qui ont interrompu le tournoi pendant près d’une heure.

« Le premier objectif du tournoi, que nos membres aient une occasion de se détendre et de penser à autre chose que les enjeux de la dernière année, a été atteint avec succès! », a affirmé Sylvain Bouffard, nouveau président des Éleveurs de porcs des Deux Rives. Élu en juin dernier, c’était sa première occasion de s’adresser officiellement aux membres de l’organisation et aux partenaires de l’industrie. « En plus d’être fiers du succès de popularité de cette édition du tournoi, nous sommes très heureux d’annoncer un don à ACFA encore plus grand que lors de la première édition. Nous remettons cette année 7 700 $ à cet organisme essentiel pour les producteurs agricoles grâce aux profits de l’événement et grâce à un don de 2 400 $ offert à parts égales par les deux groupes régionaux des Éleveurs de porcs de la Beauce & des Deux Rives ».

Ce montant inclut également les 420 $ de dons volontaires des participants amassés par le Centre d’emploi agricole de la Chaudière-Appalaches (UPA) qui tenait un kiosque sur le parcours.

Photo (de gauche à droite) : Sylvain Bouffard, président des Éleveurs de porcs des Deux Rives, Pierre-Luc Daigle et Keven Desrochers, associés de la firme SoluSimple Assurances, et Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs du Québec.