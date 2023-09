Sainte-Marie: une cagnotte pour aider une mère victime du cancer

Une cagnotte a été lancée le 5 juin dernier afin de venir en aide à une résidente de Sainte-Marie, Marylee Binette. Le but est de pouvoir lui venir en aide dans ses traitements contre le cancer.

Marylee Binette est une mère de famille de cinq enfants, qui lutte depuis janvier 2005, contre le cancer. À 19 ans, la jeune mère de famille a été diagnostiquée du cancer du sein.

Alexandre Labbé Doyon est le fondateur de cette cagnotte où il est décrit le parcours difficile de Marylee. En 2005, cette dernière réussie à s'en sortir avec beaucoup de courage et un traitement de radiothérapie.

En 2008, la jeune femme eu la mauvaise nouvelle du retour de la tumeur, cette fois beaucoup plus coriace. Marylee a donc suivi un nouveau traitement à base de chimiothérapie et radiothérapie. Un an après, le cancer s'intensifie et la mastectomie complète lui est proposée. Une proposition impensable pour la jeune femme.

« Du haut de mes 23 ans il en était pas question qu'on enlève la féminité d'une jeune adulte, » écrit Marylee Binette.

Suivi par les mêmes médecins qu'au début de cette épreuve, Marylee réussi à gagner du temps jusqu'en novembre 2014. Cette année marque une nouvelle rechute pour la Beauceronne, malgré tous les efforts.

« En l'espace de 4 jours, je recommence la chimiothérapie, un traitement de lymphocytes, une chirurgie est effectuée pour l'ablation des ganglions et je participe à une étude pour le cancer du sein chez les hommes et les femmes de moins 35 ans », détaille-t-elle.

Un malheur ne venant jamais seul, Marylee eut la mauvaise surprise de voir que les traitements qui fonctionnaient dans son cas n'étaient pas remboursés par la RAMQ.

« Les montants des traitements sont exorbitants, mais je vends ma maison et beaucoup de ce que je possède pour défrayer les coûts. Je fais aussi beaucoup de prévention auprès des jeunes femmes pour pratiquer l'auto-examen peu importe notre âge ».

Le cancer la laissera en paix jusqu'en 2019, où c'est de nouveau la rechute. Marylee Binette n'a plus le choix et doit se faire enlever plus d'un tiers de son sein gauche. Le Covid arrivant, les délais s'allongent encore plus.

Aujourd'hui, Marylee se bat encore contre son cancer avec courage. Cette cagnotte a été créée dans le seul but de l'aider à payer ses traitements d'immunothérapie et de thérapie cellulaire, non couvert par le système québécois.

« Malheureusement au bout du chemin de mes économies et cherchant des solutions pour ma guérison nous en sommes rendues à cette étape de demander de l'aide. Maintenant mariée maman de 5 filles âgées entre 20 et 6 ans, je dois me battre encore pour elles parce que je ne suis pas prête à mourir et qu'avant tout, je suis une battante ».

« Je mentirais si je vous disais que je n'avais pas eu envie de baisser les bras, mais chaque câlin, chaque regard, chaque moment passé avec elles, me rappelle qu'elles ont besoin de leur mère, » conclu-t-elle dans son message.

Pour apporter de l'aide à Marylee Binette et sa famille, il est possible de contribuer à la cagnotte en se rendant sur ce lien: https://gofund.me/0afae9a3