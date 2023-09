Ordre du Mérite georgien: portrait de Micheline Lachance

Voici le troisième de quatre textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis au sein de l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui: Micheline Lachance, bénévole à la Résidence L’Oiseau Bleu.

Depuis 2002, Mme Micheline Lachance consacre énormément de temps à autrui. Ses actions bénévoles touchent autant les activités de loisirs, de la culture que celles visant le bien-être et la santé. Fiable, minutieusement organisée et disponible, elle s’implique auprès de la direction et du service des loisirs de la Résidence L’Oiseau Bleu en apportant son support en toutes circonstances. Elle est aussi une bénévole très active pour l’association Amis des Aînés, OBNL relié à la résidence.

Madame Lachance est d’abord et avant tout une femme de cœur. Elle est une bénévole dévouée, généreuse de son temps et de sa bonne humeur. Depuis plus de 21 ans maintenant, selon ses disponibilités, elle se présente à la résidence à chaque jour pendant quelques heures.

Très polyvalente, elle apporte son support, ses idées, son dynamisme et sa touche à tous les projets qui se présentent à elle. Et, nombre de fois, c’est elle qui présente les projets à la direction. Elle s’occupe volontiers du montage des salles lors d'événements spéciaux, des repas d’anniversaires et des fêtes familiales.

Son grand sens de l’organisation combiné à son expérience dans le domaine alimentaire, font d’elle une personne d’exception pour l’organisation et la préparation d'événements spéciaux. En un claquement de doigts, elle s’entoure de bénévoles avec qui elle voit à l’organisation des activités de divertissement.

Pendant plusieurs années, elle a animé les soirées dansantes qui ont lieu chaque vendredi. Au plus grand bonheur des résidents et des visiteurs, elle reprendra le flambeau cet automne ! Sa passion pour la musique est évidente. C’est pourquoi elle est aussi responsable de l'organisation des Galas amateurs qui ont lieu 1 à 2 fois par année. Des soirées très populaires réunissant jusqu’à 200 invités.

Quiconque connaît Mme Lachance, sait que son amour pour le temps des fêtes est très prononcé. Ce qui en fait, vous l’aurez deviné, la responsable des décorations de Noël extérieures ! Tâche qu’elle accomplit toujours avec le plus grand des plaisirs ! Il va de soi qu’elle participe pour les décorations intérieures selon les saisons, les événements ou ses trouvailles chinées çà et là afin de renouveler ses décors.

Bénévole hautement appréciée de l’association Amis des Aînés, elle leur apporte un immense soutien lors de leur vente de garage et activités de financement ou autres événements spéciaux qu’ils mettent en place.

En raison du vaste réseau de connaissances qu’elle a développé, elle est particulièrement efficace lorsque vient le temps de faire la promotion d’une activité ou d’un événement organisé par la résidence ou l’association.

Sa présence assidue est très rassurante pour les aînés. Pendant la pandémie, ne pouvant venir à la résidence, c’est avec beaucoup de bienveillance qu’elle a effectué des appels d’amitié aux résidents. Chaque semaine, elle appelait pour prendre de leurs nouvelles et leur permettre de socialiser en cette période qui fut des plus éprouvantes pour plusieurs.

Au fil des années, Mme Lachance a su tisser des liens, parfois très étroits avec les résidents. Elle a même accompagné une résidente lorsqu’elle a demandé l'aide médicale à mourir. Son support auprès de celle-ci a été d'un grand réconfort en lui permettant de faire ses adieux dans la plus grande dignité.

Mme Lachance a été mariée. Elle est mère de 2 enfants et grand-mère de 3 petites-filles, dont elle s'est beaucoup occupées en bas âge en raison de la santé fragile de sa fille. Mamie-gâteau, elle les chérit et les appelle tendrement ses amours et la prunelle de ses yeux.

Par le passé, elle fut chansonnière, couturière et contremaîtresse pour la compagnie Chemise Lapointe. Cuisinière hors pair, elle a tenu son service de traiteur à domicile. Possédant plusieurs cordes à son arc, c’est par choix qu’elle met ses temps libres au service des aînés, et ce, à travers le bénévolat.

Atteinte d’un cancer dans la cinquantaine, Mme Lachance n’a jamais baissé les bras face à la maladie, persuadée que garder le moral pouvait aider à surmonter les épreuves de la vie, quelles qu’elles soient. Activités bénévoles aidant, aujourd’hui, elle témoigne avec grande conviction des vertus de son bénévolat dans le processus de sa propre guérison.

Micheline Lachance connaît l'importance du partage, de l'engagement et de l'ouverture à l'autre. Son sens du dévouement et sa générosité impressionnent. Son degré d’implication est tout simplement remarquable. On la dit « super bénévole ».

Madame Lachance, pour toutes ces années de soutien, d’aide et de présence, pour votre générosité et votre joie de vivre, pour toutes les actions posées qui égayent et améliorent la vie des personnes que vous côtoyez au quotidien, nous vous disons Merci de faire la différence et Bienvenue à l’Ordre du Mérite georgien !