À l'orée du bois: le groupe Espérance et cancer présente son Calendrier de l’Espoir 2024

Le Calendrier de l'Espoir 2024, présenté par le groupe Espérance et cancer, a été dévoilé ce matin en présence de plusieurs participants et de la photographe, Marie-Claude Therrien.

Pour cette huitième édition et première collaboration avec cette artiste de Sainte-Georges, c'est le thème « À l'orée du bois » qui a été choisi pour illustrer le chemin parfois difficile des personnes ayant reçu un diagnostic de cancer et leurs proches aidants.

La séance a été réalisée sur le chemin des Pins à Saint-Georges, lors d'une chaude journée d'été. La photographe s'est servie du décor naturel et de divers objets pour représenter les 12 mois de l'année. « Cette journée-là, avec chacun des participants, on a vécu quelque chose de magique », a-t-elle mentionné lors du dévoilement du calendrier. « Je voulais mettre en valeur ces personnes-là qui ont des chemins pas faciles et qui arrivent à voir la lumière au bout du tunnel. »

Douze membres du groupe Espérance et cancer, parfois seul, parfois accompagné, se sont ainsi prêtés au jeu, il s'agit de:

- Éric Jacques et Nancy Bernier,

- Pascale Barbeau et Hubert Poulin,

- Jean-Paul Déraps,

- Antoine Nadeau,

- Diane Poulin,

- Josée Lévesque et Estelle Émond,

- Josée Goulet,

- Gaétan Canuel,

- Dany Breton et Étienne Boucher,

- Clairette Carrier,

- Martine Fecteau,

- Annick Couture.

Annick Couture, illustrée au mois de décembre, a partagé un témoignage personnel sur son parcours. Elle a expliqué que les mots « Foi, abandon et accueil » ont donné du sens à son expérience. Au travers des épreuves qu'elle a dû traverser après l'annonce de son diagnostic de cancer du sein, elle a réappris à aimer. « Je vous souhaite à tous que dans chaque expérience de vie vous retrouviez l'amour dans les petites choses. »

Le Calendrier de l'Espoir 2024 est désormais en vente au coût de 25 $ au bureau de l'organisme, auprès des participants, des partenaires ainsi que sur la boutique en ligne du Groupe Espérance et cancer.