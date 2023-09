Un Georgien à la tête du Régiment de la Chaudière

C'est le lieutenant-colonel Bruno Gilbert, un natif de Saint-Georges, qui est devenu le 27e commandant du Régiment de la Chaudière.

La cérémonie de passation de commandement s'est effectuée samedi dernier, au Fort-Numéro-Un à Lévis, sous la présidence d’honneur du colonel Denis Roussel, commandant du 35e Groupe-brigade du Canada. M. Gilbert succède au lieutenant-colonel Bruno Bergeron.

Le nouveau commandant s’est enrôlé au Régiment de la Chaudière comme soldat d’infanterie en 1986. Au fil du temps, il a obtenu tous les grades de membre du rang jusqu’à devenir le sergent-major du régiment en 2010. Il a par la suite eu l’honneur de servir à titre de sergent-major dans différentes fonctions du 35e Groupe-brigade du Canada. En 2014, il a été reçu membre de l’Ordre du mérite militaire.

A la fin de son mandat au 35e GBC, le lieutenant-colonel Gilbert est revenu au sein du Régiment de la Chaudière où il a été transféré officier, afin de pouvoir continuer à s’impliquer auprès de l’institution.

Dans la vie civile, Bruno Gilbert est enseignant au Cégep Beauce-Appalaches. Très impliqué dans la réussite de ses étudiants, il a reçu en 2021 la Mention d’honneur de l’Association québécoise de la pédagogie collégiale (AQPC) pour souligner son engagement et son dynamisme auprès des étudiants et de l’ensemble du collège.

« Occuper le poste de Sergent-Major du 35 GBC fût une expérience hors du commun et riche d’apprentissages. C’était déjà au-delà de mes aspirations! Servir à nouveau avec les femmes et les hommes du Régiment de la Chaudière où j’ai été formé et être promu lieutenant-colonel par le commandant de l’Armée Canadienne pour le commander me laisse sans mots… Aere Perrenius! », a -t-il commenté à l'issue de la cérémonie.