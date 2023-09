Galette Rotary: le club de Saint-Georges renouvelle l'action pour trois ans

Les jeunes sont de plus en plus préoccupés par l’avenir de la planète, et leurs finances se portent de moins en moins bien, dévoile une étude diffusée mercredi par la firme de sondage Léger. Dans le cadre de la 6e édition de l’étude Jeunesse, l’organisation a interrogé 3015 personnes âgées de 16 à 40 ans, qui font partie de la génération Z ou de ...