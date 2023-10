Un café-discussion sur la place de l'amour dans notre vie

Un Café-discussion est organisé par l'organisme Partage au Masculin, ce jeudi 5 octobre à Saint-Georges. Animé par Michel Roy, ce nouveau rendez-vous traitera du thème de l'amour.

« L’amour a-t-il encore une place dans votre vie ? » C'est la question qui sera posée lors de ce café-discussion.

On entend beaucoup parler de l’amour durant une vie, dès notre plus jeune âge. Les histoires d’amour, qui finissent bien ou mal, sont au centre de romans volumineux, de films et de nombreuses émissions de télé.

L’amour est d’ailleurs le thème le plus souvent abordé dans les chansons. Alors qu’en est-il pour vous? L’amour a-t-il encore une place dans votre vie ? Vivez-vous l’amour ou vous le cherchez encore ?

Voilà de quoi il sera question au café-discussion régional de Partage au masculin, une rencontre en format hybride qui sera accessible en virtuel sur Zoom et en présentiel au 925 boulevard Dionne, à Saint-Georges. Ce Café-discussion aura lieu le 5 octobre à 19 h.

Pour rappel, les inscriptions se font à l'avance pour avoir le lien Zoom de la rencontre, soit par téléphone au 418 228-7682 ou par courriel au [email protected].