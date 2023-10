Chaudière-Appalaches: un accident sur deux est dû aux distractions au volant

L’Association des directeurs de police (ADPQ) et l’ensemble des services de police du Québec ont dévoilé, ce mercredi 4 octobre, des statistiques liés aux distractions au volant en région.

En Chaudière-Appalaches, 46,6 % des accidents avec dommages corporels sont liés à une distraction au volant en 2022.

En totalité, ce sont près de 10 500 collisions avec dommages corporels qui ont été recensées par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), en lien avec les distractions au volant sur l'année passée.

« Ce chiffre vient nous rappeler l’importance de conscientiser les usagers de la route aux distractions au volant. Il reste énormément de travail à faire. Seulement, 30 % des usagers de la route sont en mesure de donner la bonne définition d’une distraction au volant. C’est assez inquiétant, » a précisé Pierre Brochet, président de l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ).

Afin de sensibiliser les utilisateurs de la route, l'ADPQ a mis en ligne une capsule, dans laquelle une policière livre un témoignage vibrant sur le danger des distractions au volant.

« La sincérité de la policière et son émotion viennent toucher une corde sensible chez les auditeurs. Du moins, nous espérons que cela sensibilisera la population aux distractions au volant » a ajouté Didier Deramond, directeur général de l’ADPQ.

Des distractions au volant qui peuvent être fatales

Lors d'un accident avec dommages corporels causé par une distraction au volant, les conséquences peuvent rapidement s'avérer dramatiques.

Dans la région Chaudières-Appalaches, entre 2018 et 2022, 35,8 % des accidents ayant causés des dommages corporels liés à une distraction au volant sont mortels, et 39,1 % sont graves. Les dommages corporels légers représentent quant à eux, 47,1 %. Sur cette même période, la région a connu un total de 589 accidents causés par les distractions.

L'étude explique aussi que sur les cinq dernières années, le nombre d'accidents avec dommage ayant au moins une cause liée à la distraction est beaucoup plus important par temps clair. Une hausse conséquente est d'ailleurs soulignée sur les mois de mai, juin, juillet, août et septembre.

Parmi les autres facteurs entrant en compte dans ces statistiques, la SAAQ met en avant que 77 % des titulaires du permis de conduire, ont déjà pu être distraits ou inattentifs en conduisant.