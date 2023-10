La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir certains articles qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 30 septembre

Chasse: 40% des répondants la pratique, le tiers mangent la récolte et le quart sont contre!

À la question de la semaine du sondage-maison en ligne d'EnBeauce.com, Pratiquez-vous la chasse?, la compilation des réponses reçues se divise grosso modo en trois blocs.

MDJ Robert-Cliche: plus qu'un endroit pour se faire du «fun»

« Ici, c'est plus qu'un endroit pour se faire du fun. Il y a plein de services importants de soutien pour les jeunes et moi, j'ai pu en profiter. »

Dimanche 1er octobre

Maison Gilles-Carle: arrêt temporaire des services

C'est à compter d'aujourd'hui que la Maison Gilles-Carle, qui est un centre de répit pour les proche-aidants, cesse ses activités «temporairement», a annoncé le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA).

Tout un accueil au Benjaminois Daniel Lessard

Plus d'une centaine de personnes sont venues à la rencontre de l'écrivain beauceron et journaliste à la retraite, Daniel Lessard, qui a présenté hier, dans son village natal de Saint-Benjamin, sa treizième production littéraire.

Le Beauceron Simon Leblanc remporte le marathon de Québec

Le Beauceron Simon Leblanc a réussi tout un exploit en remportant ce matin le 24e marathon Beneva de Québec, une semaine après avoir terminé 2e à celui de Montréal.

Lundi 2 octobre

Seulement trois manquements retenus contre le maire François Veilleux dans un règlement hors cour

Les audiences de la Commission municipale du Québec (CMQ), qui devaient débuter ce matin pour entendre le maire de Beauceville, François Veilleux, dans le dossier de citation en déontologie, n'auront finalement pas lieu.

Décès du cycliste Yves Lemelin: le coroner conclut à un accident

Le rapport d'investigation du coroner concernant le décès d'Yves Lemelin, 80 ans, de Québec, survenu le 11 juin dernier à Saint-Joseph-de-Beauce, a conclu à un accident.

Dina Gilbert poursuit au Kamloops Symphony Orchestra jusqu'en 2027

La cheffe d'orchestre Dina Gilbert, originaire de Saint-Georges, vient de signer son troisième mandat avec le Kamloops Symphony Orchestra pour poursuivre en tant que directrice musicale jusqu'en juin 2027.

VIDÉO « Les Condors, c'est une grande famille », dit Jean-Philippe Vachon

Dans le cadre des 50 ans des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, EnBeauce.com est allé à la rencontre des différents acteurs de l'histoire des équipes Condors.

Mardi 3 octobre

Le maire François Veilleux écope d'une amende de 8 000 $

Le maire de Beauceville, François Veilleux, devra payer 8 000 $ d'amende, pour des manquements au Code d'éthique en déontologie des élus municipaux.

VIDÉO «Les jeunes, c'est pas juste l'avenir, c'est le présent» — Samuel Poulin

« Je dis souvent à mon gouvernement, les jeunes, c'est pas juste l'avenir, c'est le présent. À tous les jours, on a des jeunes qui vont à l'école, qui vont au secondaire, qui vont au cégep, qui vont un peu partout. Notre devoir, c'est de leur donner tous les outils pour réussir. »

Mercredi 4 octobre

«On tourne la page» — Le maire François Veilleux

L'avenir semble vouloir être plus serein à l'Hôtel de ville de Beauceville, après la décision qui a été rendue hier par la Commission municipale du Québec, qui a condamné le maire François Veilleux à payer des amendes de 8 000 $ pour des manquements au Code d'éthique en déontologie des élus municipaux.

Un nouvel espace réservé aux jeunes parents inauguré à La Guadeloupe

La Municipalité de La Guadeloupe a inauguré, ce mercredi 4 octobre, un nouveau local à destination des familles de la MRC Beauce-Sartigan nommé la Halte-Familles.

Des bénévoles au coeur de la construction des passerelles

Créées en 2001, les passerelles de Saint-Georges ont pu être mises en place grâce au travail de la Corporation Rendez-vous à la Rivière (CRVR), un organisme non-lucratif formé par un groupe de bénévoles.

Jeudi 5 octobre

Glissement de terrain: une facture de près de 45 000 $

La réparation des dommages causés par le glissement de terrain, survenu en juillet dernier derrière l'hôtel de ville de Beauceville en raison de pluies diluviennes, aura coûté près de 45 000 $.

VIDÉO Une famille hantée par l'Halloween

La passion d'Halloween hante Chantal Deschenes depuis son plus jeune âge et cela se ressent désormais sur ses huit enfants.

Vendredi 6 octobre

Fermeture du 1er rang à Saint-Alfred: la barricade encore vandalisée

La barricade érigée pour la fermeture du rang 1, à l'entrée Ouest du village de Saint-Alfred, a de nouveau été vandalisée la nuit dernière.

La loterie génétique: une série balado signée Kéven Breton

Le journaliste d'origine beauceronne, Kéven Breton, anime une série de balados intitulée Rares: la loterie génétique, qui est disponible depuis peu en ligne sur le site Ohdio de Radio-Canada.