Un don de 10 000 déjeuners pour Moisson Beauce

Beauce Mitsubishi a annoncé, ce lundi 16 octobre, avoir réalisé un don de 10 000 déjeunes pour les enfants de la région à l'organisme Moisson Beauce.

À l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation qui se tient ce jour, Beauce Mitsubishi a souhaité s'associer à Moisson Beauce afin de poursuivre leur effort visant à venir en aide aux personnes vivant en situation d'insécurité alimentaire.

Ce don a pour but de permette à plus d’enfants de la région de bien commencer la journée. C’est 1 668 boites de gruau qui ont été acheminées afin de soutenir la population de notre région.

« Déjeuner c’est très important et le gruau c’est bon pour la santé. Bravo Beauce Mitsubishi ! », a souligné Amélia, la fille de David Lessard, directeur adjoint chez Beauce Mitsubishi.

De plus, dans le cadre de cette association avec le réseau des Banques Alimentaires Canada, Mitsubishi Canada et ses concessionnaires distribueront plus de 150 000 $ dans plusieurs organismes à travers le pays.

Parce que chaque don compte est important, il est possible de faire des dons toute l'année directement sur le site de Moisson Beauce.