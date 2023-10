L’Association TCC des deux-rives devient Servio, une nouvelle identité dévoilée au cours de l'été avec des membres de l'organisme.

« Cette transformation dans la manière de nous identifier témoigne de l’évolution de l’association depuis sa fondation. Elle découle des attentes exprimées par nos membres lors de nos consultations. Ce geste répond aussi à nos besoins stratégiques. En effet, nous avons besoin d’une image de marque forte et claire afin de réaliser notre grand objectif d’offrir aux personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral et à leurs proches tout le soutien permettant de maintenir et d’améliorer leur qualité de vie », a affirmé le directeur général, Benoit Durand.

Ce nouveau nom s’accompagne d’un nouveau logo et d’un changement complet de l’image.