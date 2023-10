Détresse psychologique: les lignes d’écoute plus indispensables que jamais

Une nouvelle étude d’impact rappelle l’importance des lignes d’écoute dans la gamme des services d’aide téléphonique et confirme un nombre élevé d’appels en lien avec la détresse psychologique.

C’est le message lancé par le CEPS Beauce-Etchemins, par voie de communiqué de presse, en cette Journée de l’écoute 2023.

L’Association des centres d’écoute téléphonique, dont le CEPS Beauce-Etchemins est membre, a mandaté le Comité sectoriel de main d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) pour réévaluer les besoins de la clientèle des lignes d’écoute. La nouvelle étude d’impact, réalisée au cours des derniers mois, révèle notamment que :

— Les personnes qui contactent une ligne d’écoute, peu importe leur âge, vivent principalement de la solitude, de l’isolement, de l’anxiété, de la dépression, de la détresse psychologique ou avec un problème de santé mentale.

— Les lignes d’écoute téléphonique comme celle du CEPS Beauce-Etchemins jouent un rôle de filet social avec l’écoute active, tout en redirigeant au besoin la clientèle vers les bonnes ressources d’intervention. (ex : Centre de prévention du suicide).

— Le CEPS Beauce-Etchemins contribue à désengorger le réseau de la santé pour toute situation non urgente et en complément au CLSC ainsi qu’au travail des professionnels de la santé de la région.

L'organisme a reçu 4 393 appels au courant de la dernière année. C’est grâce au travail de ses bénévoles, sans jugement, dans l’anonymat et en toute confidentialité que le service assure un impact positif.

« Notre message aux personnes qui ont besoin d’écoute et de parler est simple : appelez-nous! Les femmes et les hommes qui appellent les lignes d’écoute, peu importe leur âge, ont toutes une caractéristique en commun : elles ont besoin de ventiler et elles vivent différents moments d’instabilité ou de doute. Ces personnes vivent de la solitude, de l’ennui, de l’isolement, de l’anxiété, de la détresse psychologique, un problème de santé mentale ou ressentent simplement le besoin de parler à quelqu’un. Plus que jamais, le CEPS Beauce-Etchemins est indispensable pour la population et fait la différence pour aider les gens », a déclaré le directeur général du centre, Félix Nunez, qui est en opération depuis 1985.

Pour joindre la ligne d'écoute gratuite, confidentielle et disponible 24h/7jrs, composez le 418 228-0001.