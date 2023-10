Aide alimentaire: la situation ne va pas en s'améliorant, explique Marie Champagne de Moisson Beauce

Plus de 130 personnes se sont déplacées pour entendre la conférence de la chanteuse et comédienne, Nathalie Simard, qu'elle a livrée le 19 octobre au Centre des congrès Le Georgesville Dans son message de la conférence intitulée Osez reprendre votre pouvoir, Mme Simard a partagé son parcours personnel et professionnel en toute ...