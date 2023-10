Le Cercle de Fermières Saint-Georges #33 se réunira le 8 novembre

Le Cercle de Fermières Saint-Georges #33 se réunira le mercredi 8 novembre, à 13 h, au 3e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach.

Les Cercles de Fermières du Québec constituent la plus grande organisation féminine au Québec. Par leurs actions et les différentes oeuvres caritatives qu'ils soutiennent, les CFQ contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi qu'à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.