C'est le mois du communautaire en Nouvelle-Beauce

La troupe de théâtre formée de comédiens et comédiennes de Sainte-Aurélie et des alentours récidive en présentant le conte musical: Noël au chemin des Français. Cette pièce écrite et mise en scène par Harold Gilbert a été présentée à deux reprises en 2018 et 2019 et a alors connu un grand succès. C'est pourquoi elle sera présentée à nouveau les ...