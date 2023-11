La Joujouthèque de Beauce pour l'éveil des enfants d'ici

La Joujouthèque de Beauce a été inaugurée ce matin en présence des membres fondateurs de l'organisme et de quelques bénévoles.

Cette nouvelle adresse servira à offrir aux familles une foule de jeux éducatif et ludique aux familles Beauceronnes.

En effet, une joujouthèque est un lieu d’accueil et d’échange entre parents où il est possible d'emprunter des jouets. À l’image d’une bibliothèque, les bénévoles sur place pourront conseiller le public sur l’utilisation de plusieurs jeux disponibles pour les enfants de 0 à 12 ans.

« Je suis maman d'une petite fille de 9 ans et d'un garçon de 7 ans. L'idée m'est venue quand je suis retournée sur le marché du travail alors que mon fils avait 18 mois. J'étais à la recherche d'activité à faire qui ne coûtait pas trop cher et c'est là que j'ai découvert l'existence de Joujouthèque », a raconté Maude Gagnon, présidente de la Joujouthèque de Beauce et instigatrice du projet. « L'idée germait dans ma tête et à force d'en parler, on s'est lancé. » Notons qu'il y a déjà une quarantaine de Joujouthèque au Québec.

La Joujouthèque de Beauce a une particularité bien spéciale, car l’ensemble de ces jeux disponibles ont été sélectionnés par une équipe d’ergothérapeute, physiothérapeute et d’orthophoniste du CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi que du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin afin d’avoir les bons jeux pour soutenir le développement global des enfants Beaucerons.

À Saint-Georges, cet établissement propose un tarif de 20 $ par famille et par année, pour emprunter deux jouets pour trois semaines. À l'avenir, la capacité pourrait augmenter suivant les jouets disponibles. « Ça concerne bien-sur les parents, mais aussi les grands-parents, ça peut être aussi des CPE ou des garderies. En plus d’offrir des jeux usagés et neufs aux familles, ce service permet d’avoir accès à une multitude de jeux éducatifs à seulement 20 $ par année, ce qui est très apprécié dans le contexte économique actuel », a précisé Maude Gagnon.

Actuellement, l'endroit qui compte près de 300 jeux, est ouvert les mercredis de 13 h à 16 h. D'autres horaires peuvent être ouvert, mais les mises à jour sont à vérifier sur la page Facebook de l'organisation.

Enfin, environ 450 cartes de membres seront distribuées aux familles les plus démunies.

Un concept aussi écologique qu'économique

Ce concept permet aux familles de ne pas surconsommer, d'autant plus que les enfants grandissent vite et changent de goût très rapidement. « Là c'est le fun parce qu'on a toujours un nouveau jouet qui arrive à la maison. »

Cela entraine une consommation plus responsable et plus économique, « car on achète pas plein de jouets qui vont finir sur les tablettes. Ça éveille aussi l'enfant à la conscience écologique, que ce soit à la bibliothèque ou ici, d'emprunter quelque chose, d'en prendre soin, de le redonner et de pouvoir emprunter à nouveau. »

Portes ouvertes

La Joujouthèque de Beauce prévoit une journée portes ouvertes le 25 novembre prochain de 10 h à 16 h. Elle est située tout près du CPE Parcelles D'Or, au 13250 de la 2e Avenue à Saint-Georges.

L'objectif est de faire connaître ce service et d'accueillir de nouveaux bénévoles. D'ailleurs, les personnes intéressées à s'engager peuvent contacter l'organisme sur Facebook.