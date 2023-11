Donnez des jouets dans les « Coffres aux trésors »

Pour une septième année consécutive, Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce renouvellent leur initiative du "Coffre aux trésors" pour la période des Fêtes 2023.

L'objectif est d'apporter de la chaleur et du réconfort aux familles moins fortunées. À cette fin, deux conteneurs décorés ont été installés à Thetford Mines et à Saint-Georges pour y déposer des jouets et des jeux d'occasion propres et en bon état.

La période des Fêtes est un moment où le partage et la solidarité prennent tout leur sens. C'est pourquoi ce "Coffre aux trésors" a été mis à la disposition des citoyens. Les jouets et les jeux remis seront offerts aux enfants dans le besoin par l'intermédiaire d'organismes communautaires essentiels tels que la Maison de la famille Beauce-Etchemin, le Berceau de Saint-Georges, la Banque Alimentaire La Vigne, le Centre d’action bénévole du Granit, ainsi que le Réseau Entraide des Appalaches.

Les deux conteneurs "Coffre aux trésors" sont situés chez:

- Sanitaire Fortier, 3878 boulevard Frontenac Est, Thetford Mines,

- Sanitaire Fortier Beauce, 1825, 95e rue, Saint-Georges de Beauce.

La collecte de jouets commence dès aujourd'hui et se déroulera jusqu'au 15 décembre 2023. Les dons de jouets seront distribués tout au long de cette période.

« Chaque année, nos concitoyens font preuve d'une générosité exceptionnelle. La distribution de jouets a un impact réel et direct sur les familles les plus défavorisées. La participation de tous, en donnant une seconde vie à des jouets encore en bon état mais inutilisés, fait une énorme différence dans la vie de nombreux enfants de nos régions », a déclaré Mélanie Brousseau, directrice générale de Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce.

« Nous vous invitons chaleureusement à suivre les livraisons de dons de jouets reçus via notre page Facebook et Instagram, "Sanitaire Fortier". Le "Coffre aux trésors" est la période idéale pour faire preuve de générosité et répandre la joie autour de vous ! »