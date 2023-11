Un don à l'association des grands brûlés

La Joujouthèque de Beauce a été inaugurée ce matin en présence des membres fondateurs de l'organisme et de quelques bénévoles. Cette nouvelle adresse servira à offrir aux familles une foule de jeux éducatif et ludique aux familles Beauceronnes. En effet, une joujouthèque est un lieu d’accueil et d’échange entre parents où il est possible ...