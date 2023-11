Un déjeune-conférence sur la maladie d'Alheimer

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches présentera son prochain déjeuner-conférence le mardi 12 décembre.

Le thème de ce nouveau rendez-vous sera « L’Alzheimer et les maladies apparentées ».

Pour l'occasion, Yvan St-Hilaire, directeur adjoint à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches sera le conférencier.

« La maladie d’Alzheimer est une maladie neuro-dégénérative et progressive », a expliqué Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

« Elle n’est pas un processus normal de vieillissement. Il est donc important de consulter un médecin dès l’apparition d’un ou de plusieurs symptômes. Un examen approfondi déterminera si les symptômes sont causés par une maladie qui peut être traitée ou par la maladie d’Alzheimer ».

Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence aura lieu entre 9 heures et 10 h 30 au restaurant Le Normandin de Saint-Georges. Pour des renseignements complémentaires et inscription, il est possible de communiquer directement avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.