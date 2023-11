Le Jour du Souvenir à Saint-Georges vue par notre journaliste

Voir la galerie de photos

Ce matin, caméra à la main, je me suis rendue à la cérémonie du Jour du Souvenir qui avait lieu près du Cénotaphe de la Place des Vétérans à Saint-Georges.

Native de la France et ayant moi-même été stagiaire dans un corps d'armée durant quelques mois, le 11 novembre est une date marquée de souvenirs pour moi. Je me souviens surtout du 11 novembre 2012. Accompagnée de deux amies, je participais à ma première cérémonie en tant que Matelot alors que je suivais une Préparation Militaire Marine en France. Bien que je ne me sois jamais engagée, au plus grand désespoir de mon grand-père, cette expérience a été inoubliable.

Donc, ces souvenirs en tête, je me suis installée sur le bord du boulevard Dionne pour suivre le défilé militaire qui partait à 10 h 15 du Garage Veilleux & Fils. Circulant le long du boulevard, avant de tourner dans la 18e rue et passer devant le CHSLD Richard-Busque, le cortège a finalement terminé son parcours sur la Place des Vétérans.

Quelques camions militaires datant de la Seconde Guerre mondiale, lesquels font partie de la collection du Lieutenant-colonel (ret) Robert Bergeron, ont ouvert puis fermé ce déploiement spécial. Avec eux, des vétérans, des membres de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord), onze Corps de cadets représentés par environ 200 jeunes ainsi que des agents de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec ont aussi fait partie du cortège.

Je me suis ensuite rendue près du cénotaphe. Aux alentours de 11 h, des membres du Club aéronautique de Beauce ont effectué un survol de l’endroit, en exécutant la Formation du disparu («Missing man»). Cette action a comme but de rappeler la tradition selon laquelle les pilotes d’une escadrille qui revenait d’une mission lors de la Seconde Guerre mondiale, conservaient la même position qu’à leur départ, et laissaient un espace vide afin de rendre une sorte d’hommage à leur confrère dont l’appareil avait été abattu lors d’une bataille aérienne.

La cérémonie a suivi, avec une prière, quelques discours et le dépôt des couronnes au pied du cénotaphe. Malgré le froid glacial, de nombreux citoyens sont venus rendre hommage aux vétérans. Ainsi, militaires et civils ont uni leurs pensées pour se souvenir.