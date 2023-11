Une soirée reconnaissance de l’implication citoyenne

Plus de 150 personnes ont pris part au souper-bénéfice, qui s'est tenue le samedi 11 novembre à la salle communautaire de Saint-Frédéric, dans le but de reconnaître l'implication citoyenne de trois résidents de la localité.

L'événement, qui revenait après trois ans d'absence en raison de la pandémie, a été organisé conjointement par la Chambre de commerce et le Comité de loisirs de Saint-Frédéric.

On a notamment souligné l'apport de Normand Grondin qui, avec son père et son frère, s'est engagé dans le développement domiciliaire de Saint-Frédéric à compter de 1990. Parmi les projets, l'agrandissement de la rue Grondin et la création des rues Lessard et Lehoux, ainsi nommées en l’honneur de femmes importantes dans la vie de M. Grondin.

Il a également laissé sa marque dans le parc industriel en persuadant Daniel Nadeau et son équipe de Safari Condo de venir s’implanter à Saint-Frédéric. Cette entreprise en expansion, qui célèbre cette année son 25e anniversaire, a créé de nombreux emplois locaux.

Plus d’un demi-siècle d’implication

De même, les organisateurs de la soirée ont rendu hommage à David Lachance, qui a laissé son empreinte dans toutes les sphères sociales de son village natal.

Dès son jeune âge, il s’est vite impliqué au sein des loisirs, dans les organisations de festivals, de randonnées et de courses, sans oublier la grande aventure de la création du terrain de balle régional, inauguré en 2014.

Lors du souper, plusieurs personnes, familles et amis, ont tenu à souligner ses mérites. « Il est toujours là pour trouver une solution aux problèmes de dernière minute. En tant que mentor, la relève peut bénéficier de son expérience et s’en inspirer. M. Lachance sera toujours disponible pour donner un coup de main à tous ceux et celles qui lui demande », ont fait remarquer les responsables de la soirée.

Enfin, le président du comité du Festival de Saint-Frédéric, Kevin Lessard, est venu expliquer aux convives comment il avait réussi, avec d'autres bénévoles de la place, à faire renaître cet événement qui a connu un succès retentissant de retour l'été dernier. Il a indiqué que les sommes recueillies lors du festival 2023 serviront pour à l'organisation des éditions futures.

Collaboration au texte: Jean Poirier