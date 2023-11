La Guignolée des Chevaliers de Colomb de Saint-Georges est en marche

La traditionnelle Guignolée des Chevaliers de Colomb du conseil de Saint-Georges a pris son envol cette semaine.

L'objectif est de 25 000 $, au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui permettra de fournir aux familles dans le besoin de la nourriture nécessaire à leur subsistance toute l’année.

La sollicitation se fera principalement aux maisons, par des visites des membres du conseil jusqu'à la fin de la guignolée, prévue le 17 décembre, a indiqué le responsable, Gérard Veilleux, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

De même, des dons spontanés pourront être faits dans les cannes aux couleurs de la Guignolée, réparties dans quelque 35 commerces de Saint-Georges

Des collectes auront aussi lieu dans les églises de Saint-Georges. Une première quête se tiendra le samedi 25 novembre, à la messe de 16 h de l'église de Saint-Georges et à celle du lendemain, à 11 h. Ce même dimanche du 26 novembre, les paroissiens de l'église L'Assomption pourront contribuer lors de la messe de 9 h. De plus, les citoyens sont invités à se rendre à l’une ou l’autre des deux églises (porte 1 pour l’église l’Assomption, porte 2 à l’église de Saint-Georges), toujours le dimanche 26 novembre, de 13 h à 16 h, pour faire un don monétaire. Il sera possible d’obtenir un reçu pour impôts sur place.

Enfin, les âmes généreuses peuvent aussi libeller un chèque à l’ordre de La Guignolée des Chevaliers de Colomb et expédier le tout par la poste au 14200, boul. Lacroix, C.P. 34, Ville Saint-Georges (Québec) G5Y 5C4.