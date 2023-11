Le Front commun annonce une nouvelle séquence de grève

Le Front commun du secteur public lance un ultimatum au gouvernement et annonce une nouvelle séquence de grève, qui se tiendra du 8 au 14 décembre, à moins d'une entente d'ici là.

Le regroupement comprend 420 000 employés dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation et des cégeps, représentés par la CSN, la FTQ, la CSQ et l'APTS.

Selon les porte-parole syndicaux, cette séquence de débrayage serait la plus longue grève du secteur public depuis 50 ans.

De son côté, la FIQ (Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec), qui représente les infirmières et les infirmiers, devrait annoncer demain de nouvelles journées de piquetage.

Par ailleurs, les membres de la Fédération autonome de l'enseignement ont déclenché jeudi dernier un grève générale illimitée.

Rappelons que le Front commun a fait une demande de conciliation, le 16 novembre dernier, laquelle a généré un peu de mouvement. Les parties ont entrepris d'exposer chacune leur point de vue et de clarifier leurs positions. Les équipes de négociation accueillent favorablement ce changement à la table, mais cela n'exclut pas le besoin de maintenir la pression et de poursuivre la mobilisation pour que les choses progressent vers une entente concrète, soutiennent les responsables syndicaux.