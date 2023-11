Un moment de bonheur pour les enfants malades de la région

Près de 130 personnes étaient présentes dans le cadre de la traditionnelle grande fête de Noël, tenue par l'organisme Ouvre ton cœur à l'espoir, le 26 novembre à la salle paroissiale de Saint-Georges-Ouest.

Le groupe soutient des enfants gravement malades de Beauce-Etchemins et leurs familles depuis 1995.

« Nous avons une vingtaine de bénévoles qui se sont impliqués avec tout leur cœur pour offrir une très belle fête à nos familles. C'est un moment vraiment magique pour les petits et les grands qui peuvent partager ce moment festif avec d'autres personnes dans la même réalité qu'eux. C'est une grosse dose d'amour que tous reçoivent au tout début de la période des fêtes. C'est beau de voir à quel point les gens veulent s'impliquer pour nos enfants malades », a mentionné Julie Provençal, à l'issue de la fête, elle qui a nouvellement pris la relève à titre de présidente du conseil d'administration.

Actuellement, l'organisme aide annuellement entre 35 et 45 enfants gravement malades, ainsi que leurs familles, explique la coordonnatrice, Dyane Plante. « Les critères d'admission sont présentement très restrictifs afin de réussir à suffire à la demande avec peu de ressources. Il y a beaucoup à faire afin de réussir à combler les besoins réels. Depuis peu, les proches aidants d'enfants sont enfin considérés dans les nouvelles orientations gouvernementales en matière de soutien aux proches aidants. Cela pourrait entrainer des développements importants pour "Ouvre ton cœur à l'espoir" », dit-elle

Mme Plante ajoute également que plusieurs nouvelles familles membres ont remplacé récemment celles dont l'enfant malade a atteint sa majorité, ce qui implique une pression plus accrue sur les ressources de l'organisme, car ceux qui sont nouvellement confrontés à la maladie de leur enfant, ont des besoins beaucoup plus importants à plusieurs niveaux. « C'est pourquoi l'organisme est toujours à la recherche de bénévoles ou d'entreprises souhaitant s'impliquer pour organiser des levées de fonds pour soutenir financièrement les familles qui en ont besoin et apporter du bonheur et une meilleure qualité de vie aux enfants malades », rappelle la coordonnatrice

Vous pouvez faire un don à Ouvre ton coeur à l'espoir directement par le site Internet de l'organisme au www.ouvretoncoeuralespoir.com, et par d'autres moyens de communication, soit par courriel à [email protected], soit en composant le 418 222- 6044.